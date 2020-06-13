Мотоциклы из новой серии бондианы мгновенно распродались в России

Цена на скремблер Triumph в специальном исполнении составляла 1 770 000 рублей — стандартная модель стоит на полмиллиона дешевле.

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Мотоциклы Triumph Scrambler Bond Edition больше нельзя купить в России — совсем недавно был объявлен старт продаж, но на данный момент официальный сайт марки в России сообщает, что товар распродан. На то, чтобы выбрать российскую квоту этих байков, ушло всего около трех недель. В компании не уточняют, сколько мотоциклов предназначалось для России, но с учетом полного тиража лимитированной серии в 250 экземпляров можно предположить, что в РФ приехало всего несколько образцов.

Triumph Scrambler Bond Edition — это специальная версия модели Scrambler 1200 XE, именно на таком передвигается агент 007 в новом фильме бондианы «Не время умирать». Сам фильм можно будет увидеть в конце 2020 года — премьера была перенесена с апреля на ноябрь. Российская цена на бондовский скремблер Triumph составляла 1 770 000 рублей, в то время как стандартная модель Scrambler 1200 XE стоит на полмиллиона дешевле.

Отличий у спецверсии много, из крупных — большой логотип на баке, особый защитный щиток на выхлопе, шильдики «007», прострочка «Bond Edition» на сиденье и окраска Sapphire Black вкупе с затемненными анодированными крыльями, перьями вилки, маятником задней подвески и крышкой ведущей звездочки. Кроме того, у Scrambler Bond Edition легкий карбоновый глушитель Arrow, противотуманки в черном анодированном корпусе, решетка фары из нержавейки, особая графика дисплея приборки и еще целый ряд отличительных элементов.

По технике же это стандартный Scrambler 1200 XE с 1200-кубовой параллельной «двойкой» Bonneville, выдающей 90 л.с. и 110 Нм. Машина, с одной стороны, напоминает классические скремблеры, а с другой — задумана как сочетающая комфорт большого «туриста», внедорожные возможности эндуро и характеристики хорошего современного спортбайка. Кстати, в семействе есть еще модель Scrambler 1200 XС — с теми же техническими характеристиками, но чуть проще по оснащению и дешевле аж на 200 000 рублей.

Scrambler Bond Edition стал достоянием коллекционеров, а вот стандартный Scrambler 1200 XE можно официально заказать в России. Сейчас или в ноябре, посмотрев на этот байк в фильме и выяснив, удалось ли Бонду на этот раз спасти мир.

Премьера другого фильма с большим количеством интересной техники тоже была перенесена — «Форсаж 9» мы увидим только в 2021 году.

Фото: Triumph

Видео: Youtube, канал Universal Pictures Russia