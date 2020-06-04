Bosch сделал новую защиту для мотоциклистов

Риск погибнуть в аварии у мотоциклиста в 20 раз выше, чем у автомобилиста. Чтобы езда на мотоцикле стала безопаснее, Bosch разработал новую систему экстренного реагирования.

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Система получила название Help Connect, а член совета директоров Bosch Харальд Крегер прозвал ее «цифровым ангелом-хранителем».

Система использует интеллектуальный алгоритм и взаимодействует с блоком инерционного датчика мотоцикла. Она получает информацию от системы контроля устойчивости мотоцикла, измеряет ускорение, угловую скорость, текущее положение транспортного средства и угол его наклона 100 раз в секунду. Таким образом, Help Connect способна распознавать, произошла ли авария или мотоцикл просто упал на парковке.

Также система передает информацию о ДТП в службы спасения через сервисы Bosch, сообщая адрес места происшествия. Для этого используется приложение в смартфоне райдера. В компании заявляют, что данная технология сокращает время прибытия аварийных служб на место происшествия в два раза.

Компания Bosch провела 18 успешных краш-тестов с данным устройством, каждый из которых разыгрывал один из популярных сценариев ДТП.

Сначала новая система безопасности появится в Германии, после чего ее начнут внедрять в других европейских странах и, в том числе, в России.

Также Bosch разработал трехмерную панель приборов, не требующую ношения специальных очков.

Фото: Bosch