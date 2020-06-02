Мощный и недорогой спортбайк может скоро появиться в России

Индийская компания Bajaj собирается запустить в продажу долгожданный Pulsar RS400 уже в августе.

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Впервые эту модель показали на выставке в Дели еще в 2014 году, но последовательно переносили дату сначала на 2016-й, а потом на 2018 год. Теперь же в Bajaj официально заявили, что запускают продажи, причем не в родной для бренда Индии, а в Индонезии. Изначально представленный как глобальная модель, спортбайк Pulsar RS400 вскоре может появиться и на других рынках. Ожидается, что мотоцикл станет самым быстрым в истории марки.

Дизайн Pulsar RS400 будет во многом повторять младшую модель Pulsar RS200, от него же унаследованы и клипоны (составные элементы руля), но посадка — ниже, а значит комфортнее, особенно для невысоких райдеров. Двигатель — от флагманского Dominar 400, но в несколько форсированном варианте: ожидается отдача на уровне 42 л.с. и 37 Нм (у Доминара — 40 л.с. и 35 Нм). Мотоцикл получит 6-ступенчатую трансмиссию и систему АБС. Светодиодная приборка также повторяет стилистику Dominar 400.

В компании позиционируют перспективную модель как стоящую на полступеньки выше, чем Dominar 400, который в России стоит 300 000 рублей. По предварительным оценкам, стоимость Pulsar RS400 стартует от 350 000 рублей. В конкуренты индийскому спортбайку прочат KTM RC 390 и Kawasaki Ninja 400, но оба они дороже 400 000 рублей.

Марка Bajaj среди мотоциклетных брендов находится на третьей строчке по популярности в России — после отечественного Racer и немецкого BMW Motorrad.

Фото: Bajaj