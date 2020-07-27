В китайском языке произношение названий автомобильных брендов не сохраняется — узнайте, на чем вы ездили бы в Китае.

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Китайский авторынок — самый крупный в мире начиная с 2017 года, когда, по данным CarSalesBase, в Поднебесной было продано 27 562 708 новых машин. Всего же в мире в тот год было реализовано 95,2 миллиона машин. Для сравнения, в 2017 году в США было продано 17 241 387 новых автомобилей, а в России — 1 595 737. Следовательно, к мнению китайских автолюбителей стоит прислушаться.

Удивительно, но в Китае названия знакомых нам брендов произносятся совершенно иначе, а в разговоре вы даже не поймете порой, о какой марке и модели идет речь.

Бен Чи — это Мерседес-Бенц, Фелали — Феррари, Бао Ма — БМВ, а Ленд Ровер — это просто Лу Ху. Именно так произносит название иномарок женщина в опубликованном на Youtube видео, где она читает названия машин из детской книжки.

В результате она записала настоящее пособие по правильной дикции при произношении марок и моделей машин в Китае. То есть перед вами — обучающее видео.

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Фото, видео: Youtube