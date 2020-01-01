Онлайн-продажи автомобилей упали меньше, чем в офлайне, но предпочтения покупателей изменились.

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Спад продаж в офлайне в первом полугодии 2020 года составил 23,3% по сравнению с первыми шестью месяцами 2019 года. В онлайне спрос на новые машины сократился на 20%, подсчитали аналитики онлайн-агрегатора Autospot.ru.

«С начала года через нашу площадку был реализован 6331 автомобиль на общую сумму свыше 10,4 млрд рублей. Да, это на 20% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, как в количественном, так и в денежном выражении (7999 машин и 13,1 млрд рублей соответственно), — сообщил генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев. — Но снижение стало меньшим, чем в целом по рынку. В период карантина, когда автосалоны были закрыты для посещения, для покупателей на первый план вышли преимущества подбора и покупки автомобиля онлайн».

При этом специалисты Autospot.ru отметили, что покупатели стали предпочитать другие марки и модели. Так, на третье место по популярности вышел бренд Skoda. На четвертом месте оказался Renault, перепрыгнув вверх сразу через четыре позиции. Лада остается стабильно на пятом месте. Популярнее стали и машины Mitsubishi, из-за чего бренд поменялся местами в рейтинге с Volkswagen. Спрос вырос также на автомобили Nissan и Mazda, а прошлогодний фаворит BMW, занимавший третье место, переместился на десятое. Сразу на 10 позиций поднялся бренд Suzuki. Он не только вошел в топ-20, но и занял в нем 15-е место.

«Тут надо понимать, что в условиях, когда автомобили временно нельзя было потрогать руками, в онлайн-продажах упал не только BMW, но и весь премиум в целом: его аудитория более требовательная, ей нужно посмотреть на автомобиль, увидеть разные варианты обивки салона, цвета, дерева и т.д., — объясняет директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв. — А рост Suzuki в целом связан не с пандемией, а с ценовой политикой бренда».

Перестановки отмечаются и в топ-20 самых популярных моделей. На первом месте теперь Hyundai Creta. Его прошлогоднее второе место занял Mitsubishi Outlander, поднявшись с восьмой позиции. Kia Rio стабильно остается на третьем месте, оказавшись более востребованным, чем лидер прошлого года Hyundai Solaris, занявший четвертую строчку. Далее подряд следуют сразу три модели Шкоды — Rapid, Kodiaq и Octavia, причем две последние модели в прошлом году не входили в топ-10. Из-за резкого падения спроса Kia Sportage переместился с четвертого места на восьмое. Следом за ним идут ставшие популярнее кроссоверы Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5. Рекордсменом же роста популярности стал Kia Ceed, переместившийся с 33-го места на 16-е.

С рейтингом самых дорогих и дешевых в обслуживании автомобилей вы можете ознакомиться здесь.

Фото: Autospot.ru