Квадроциклы, снегоходы, багги... Никому не нужно? За полмиллиарда!

В основном — квадроциклы Can-Am. Но также есть гидроциклы, снегоходы, трициклы и даже багги.

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17 августа в Северной столице пройдут торги, на которых будет реализовано много техники. Более половины списка — это квадроциклы Can-Am. Кроме того, к покупке будут предложены гидроциклы Sea-Doo, снегоходы Ski-Doo, а также трициклы, багги и лодочные моторы. В общей сложности в списке насчитывается 1220 единиц техники.

Вся она принадлежит компании «Росан Мотоспорт», которая входила в группу компаний «Росан». До 2017 года группа официально представляла в России канадскую компанию Bombardier Recreational Products (BRP), но уже в 2016 году дистрибьютору были предъявлены налоговые претензии на сумму более 1 млрд рублей, пишет Motonews. Основной кредитор российской компании — Сбербанк, на данный момент задолженность перед ним составляет 1,2 млрд рублей.

Торги организует конкурсный управляющий группы «Росан», а вся техника будет продана единым лотом со стартовой стоимостью 550 млн рублей. Сейчас Bombardier Recreational Products (BRP) в России представляет компания ООО «Би-Эр-Пи Санкт-Петербург».

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Фото: Can-Am