Новый кроссовер GAC будет в продаже с сентября

Приедет модель GS5 с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 137 л.с. И будет пара коробок.

Материалы по теме Премьера не за горами: кроссовер GAC GS5 сертифицирован для России

Российское представительство компании GAC сообщило о том, что в сентябре среднеразмерный кроссовер GS5 пополнит собой модельный ряд бренда, на данный момент состоящий из двух моделей — большого кроссовера GS8 и премиального минивэна GN8. Поставки из Китая и продажа новых кроссов в России стали возможными после полученного недавно российского ОТТС.

Как мы сообщали ранее, в РФ приедут машины с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 137 л.с. Коробок передач будет пара на выбор: автомат или механика, обе 6-ступенчатые. Привод — только передний. Зато среди электронных помощников есть ассистент для движения на подъем и спуск.

Также в списке оснащения заявлены мультимедийная система, круиз-контроль, датчики дождя и света, обогрев и вентиляция сидений, панорамная крыша, камеры заднего вида, две подушки безопасности (и еще две в качестве опции), система мониторинга давления в шинах, опциональная беспроводная зарядка для смартфона. В Китае такие машины уже продаются, перевод с юней на российскую валюту дает разбег цен от миллиона до полутора миллионов рублей. Но с учетом растаможки цена в РФ будет, конечно, другой.

Точную дату старта продаж и цены на GAC GS5 компания сообщит позже. Напомним, российскую премьеру планировалось провести в июле или августе, но сроки в очередной раз пришлось передвинуть.

Фото: GAC.