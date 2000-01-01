Мы все меньше покупаем: Lada Vesta сократилась на 35%

Один из прогнозов по авторынку в целом — минус 40% по итогам года — на примере Весты сбывается довольно точно.

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За первое полугодие 2020 года завод Lada Ижевск выпустил 42 603 автомобиля, в то время как в прошлом году за такой же период на предприятии было собрано более 66 000 машин, сообщает Финмаркет. Таким образом, объемы выпуска ижевской площадки АВТОВАЗа сократились на 35% или в полтора раза.

Напомним, Lada Ижевск является предприятием полного цикла и выпускает почти всю линейку автомобилей Vesta — седаны Vesta и Lada Vesta Cross, а также универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. В июне 2020 года ижевский завод отметил юбилей, выпустив выпустил автомобиль с порядковым номером 450 000 — LADA Vesta SW Cross цвета «Дайвинг», в комплектации Luxe с 113-сильным двигателем и вариатором.

В прошлом году объемы выпуска на предприятии тоже падали, но незначительно — на 2,2% по сравнению с 2018 годом; с конвейера сошло примерно 128 тысяч машин. Нынешнее существенное сокращение производства связано, главным образом, с короновирусом, и подобное сейчас переживает большинство автомобильных заводов. Однако ситуация с Lada Ижевск значима тем, что Vesta — второй по популярности автомобиль в России после Lada Granta.

27 июля на АВТОВАЗе объявили корпоративный отпуск на три недели, но заверили, что у дилеров создан необходимый запас товарных автомобилей.

Фото: Алена Селезнева/ТАСС.