Стоял, понимаешь, никого не трогал: как снесли Tesla Model X

Каким-то чудом обошлось без жертв и участия других автомобилей.

Материалы по теме Автопилот Tesla врезался в полицию и скорую

В США произошло очередное ДТП с участием Tesla, однако особенности электромобиля в данном случае оказались ни при чем. Кроссовер Tesla Model X остановился перед перекрестком, его водитель спокойно ждал зеленого сигнала светофора, когда на левую сторону машины обрушился страшный удар от белого седана. Аварию зафиксировала камера видеорегистратора, установленная на автомобиле, стоящем на перекрестке вслед за Теслой.

На этих кадрах видно, что белая машина таранит электромобиль в заднюю часть кузова в районе задней левой двери. Вероятно, водитель врезавшегося в Model X седана уходил от столкновения с универсалом Subaru, мелькающего на заднем плане.

Удар получился сильным — машины подняло в воздух, но Model X после этого приземлился на колеса и покатился к обочине, а вот белая машина перевернулась. Ее водитель сильно ударился головой о лобовое стекло, получив несколько сильных порезов, и едва не выпал из машины — очевидно, он не было пристегнут. Водитель и пассажир Tesla Model X отделались небольшими травмами.

В другом ДТП на территории США отличился водитель красной Toyota RAV4, внезапно потеряв управление на трассе.

Видео: Youtube, канал PAHomepage.com.