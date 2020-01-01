Этот необычный внедорожник сделан на базе Honda Z600 1972 года выпуска. Городской субкомпакт оснащался двухцилиндровым двигателем объемом 0,6 литра, но у переделанной во внедорожник машины стоит совсем другой мотор.
Уникальный Z600 оснащен 1,3-литровым двигателем Suzuki и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль также оборудован колесами с 33-дюймовыми внедорожными шинами, из-за чего похож на монстр-трак. О переделках шасси ничего не сообщается, но можно предположить, что конструкция была взята у другого японского автомобиля Suzuki Samurai.
Кузов автомобиля выкрашен в яркий желтый цвет, а салон отделан черной кожей и вставками из углеродного волокна.
Автомобиль в данный момент выставлен на продажу по цене 1,3 миллиона рублейМалыш на огромных колесах — что его сделало таким
Продавец заявляет, что пробег машины составляет 320 км. Вероятно, это пробег после тюнинга, а двигатель Suzuki и шасси на ходу уже очень давно.
Купить этот уникальный Honda Z600 на шасси Suzuki Samurai можно в Ричмонде (штат Вирджиния, США).
- Колеса в значительной степени влияют на образ автомобиля, но главное — не перегнуть палку, как в случае с этой Тойотой GT-86.
Фото: ebay.com