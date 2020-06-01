Эта максимально заниженная Toyota GT-86 с трудом преодолевает небольшое препятствие на подъездной дорожке к дому.

Существует много разных способов изменить свой автомобиль и потрясающее множество различных тюнинговых субкультур по всему миру. Необычный развал колес — всего лишь вариант тюнинга под названием Oni-kyan, или в англоязычной версии — Demon Camber (Демоны развала), который сперва появился в Японии, а затем перекочевал в США. Самые смелые экспериментаторы не боятся «раскорячить» колеса своего автомобиля настолько, что кажется, будто он прижался днищем к поверхности дороги и вот —вот готов прыгнуть.

Это видео недавно опубликовали на Reddit: на нем заниженный спорткар Toyota GT- 86 въезжает по подъездной дорожке к дому владельца. Выглядит автомобиль очень странно, и не очень понятно, для чего его вообще так изуродовали, ведь даже по почти ровной дороге он едет с трудом. Водитель вынужден использовать две дощечки в качестве трамплина, чтобы автомобиль мог подняться. Это не так уж и необычно, так как спортивные машины и даже небольшие горки не очень хорошо уживаются. Удивляет другое: у этой Тойоты такой гигантский развал колес, и кажется, что она растопырилась. Отрицательный наклон колес (верхняя часть колеса наклонена к кузову) у нее порядка 30 градусов! Пятно контакта совсем «никакое»: только узенькая полоска шины соприкасается с асфальтом, оставляя остальную часть выпирающей из-под арок. Как пишет один из пользователей Reddit, эта машина словно «выкинутый на берег кит, который с трудом пытается вернуться в океан».

Что касается заднеприводного спорткара Toyota GT-86, или Subaru BRZ, или Scion FR-S — это одна и та же модель, совместно разработанная компаниями Subaru и Toyota. На разных рынках автомобиль предлагали под разными брендами. В России Subaru BRZ продавали до 2015 года.

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Фото: скриншот Reddit.com

