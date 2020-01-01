Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон

Компания опубликовала снимки интерьера, показав, благодаря чему субкомпактный кроссовер окажется достаточно просторным.

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В конце июля Nissan представил концепт новой модели Magnite, который должен стать самым доступным по цене кроссовером марки — он построен на недорогой переднеприводной платформе CMF-A. К слову, аналогичная модель появится и у Рено и будет называться Renault Kiger.

Теперь компания опубликовала снимки салона автомобиля. Оформлен он в духе минимализма — цифровая панель приборов, мультируль с кнопками, 8-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли (примечательно, что размещен он под воздуховодами) с блоком управления климатом под ним, кнопка пуска двигателя и рычаг коробки передач. В подлокотниках дверей видны кнопки стеклоподъемников.

Задний диван автомобиля, чтобы на нем не было тесно, установлен выше передних кресел, что несколько увеличивает пространство для ног, а его спинка откинута назад. При этом пространства для голов должно хватать, так как потолок не становится ниже ближе к багажнику. На снимках также видны воздуховоды для задних пассажиров.

Уже известно, что в топовых комплектациях Ниссан Магнит получит богатое оснащение, в которое войдут, например, круиз-контроль и система кругового обзора.

Покупателям предлагаются на выбор два бензиновых мотора — 1-литровый атмосферник мощностью 72 л.с. и 3-цилиндровый турбированный двигатель того же объема, но мощностью 95 л.с. Оба мотора смогут работать в паре с 5-ступенчатой механикой. Также для 72-сильного двигателя предусмотрен робот, а для 95-сильного — вариатор.

Премьера серийной модели состоится в январе 2021 года в Индии. Там же начнутся и первые продажи Ниссана Магнита по цене от 525 000 рупий (около 513 тысяч рублей).

Также Ниссан представил новый электрокроссовер Aria, на который у компании большие надежды.

Фото: Nissan