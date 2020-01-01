Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон — журнал За рулем

Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон

Компания опубликовала снимки интерьера, показав, благодаря чему субкомпактный кроссовер окажется достаточно просторным.

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В конце июля Nissan представил концепт новой модели Magnite, который должен стать самым доступным по цене кроссовером марки — он построен на недорогой переднеприводной платформе CMF-A. К слову, аналогичная модель появится и у Рено и будет называться Renault Kiger.

Теперь компания опубликовала снимки салона автомобиля. Оформлен он в духе минимализма — цифровая панель приборов, мультируль с кнопками, 8-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли (примечательно, что размещен он под воздуховодами) с блоком управления климатом под ним, кнопка пуска двигателя и рычаг коробки передач. В подлокотниках дверей видны кнопки стеклоподъемников.

Задний диван автомобиля, чтобы на нем не было тесно, установлен выше передних кресел, что несколько увеличивает пространство для ног, а его спинка откинута назад. При этом пространства для голов должно хватать, так как потолок не становится ниже ближе к багажнику. На снимках также видны воздуховоды для задних пассажиров.

Уже известно, что в топовых комплектациях Ниссан Магнит получит богатое оснащение, в которое войдут, например, круиз-контроль и система кругового обзора.

Покупателям предлагаются на выбор два бензиновых мотора — 1-литровый атмосферник мощностью 72 л.с. и 3-цилиндровый турбированный двигатель того же объема, но мощностью 95 л.с. Оба мотора смогут работать в паре с 5-ступенчатой механикой. Также для 72-сильного двигателя предусмотрен робот, а для 95-сильного — вариатор.

Премьера серийной модели состоится в январе 2021 года в Индии. Там же начнутся и первые продажи Ниссана Магнита по цене от 525 000 рупий (около 513 тысяч рублей).

Фото: Nissan

Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон

Компания опубликовала снимки интерьера, показав, благодаря чему субкомпактный кроссовер окажется достаточно просторным.

Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон — фото 1156057Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон — фото 1156056Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон — фото 1156058Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон
Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон

Компания опубликовала снимки интерьера, показав, благодаря чему субкомпактный кроссовер окажется достаточно просторным.

Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон — фото 1156056Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон — фото 1156057Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон — фото 1156058Nissan Magnite получит просторный «театральный» салон
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