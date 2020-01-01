Родители жестко проучили подростка за угон семейного автомобиля

Они решили, что тот на всю жизнь должен запомнить, что нельзя брать вещи без спроса, а заодно показали соседям, что осуждают поступок сына и извиняются за него.

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Полицейские поймали четырнадцатилетнего Анхеля Мартинеса за рулем родительского Range Rover. Отец семейства с супругой отправились в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать годовщину своей свадьбы, а их сын оставался дома один. И вдруг мужчине позвонили из полиции Феникса (Аризона, США) и сообщили, что их Range Rover замечен мчащимся по окрестностям с большой скоростью. Сначала мужчина подумал, что внедорожник угнали, в панике позвонил сыну, и выяснилось, что тот за рулем их автомобиля, пишет New York Post.

Когда родители вернулись домой, подросток рассказал, что когда помыл автомобиль, решил сделать кружок вокруг дома, чтобы ветерком быстрее обсушило кузов. Потом сделал еще кружок... и вошел во вкус.

Наказали Анхеля таким образом — отец вытащил из дома его кровать и заставил мальчика несколько часов просидеть на ней перед домом с табличкой: «Извините, я угнал машину родителей и превышал скорость». А в это время устроил раздачу соседям всего имущества, которое было в комнате парнишки. Одежда, телевизор и спальный гарнитур были бесплатно отданы — таким образом отец как бы извинился перед ними за безрассудное поведение своего сына.

«Мы ведь тоже чьи-то соседи, и нам бы не понравилось, если бы у них произошло нечто подобное. Он мог кого-нибудь сбить, могло случиться непоправимое, — объяснил Рамон свое решение в интервью местному телевидению.

С сыном он провел воспитательную беседу, и тот на вопрос, не слишком ли жестко с ним поступили, ответил: «Хотя наказание немного странное, я думаю, что оно вполне справедливое».

Этот пятилетний мальчик тоже угнал автомобиль родителей, но у него была цель — купить себе настоящий Lamborghini.

Фото: Nypost.com