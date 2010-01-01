Подорожали пикап и кроссовер Mitsubishi

Mitsubishi L200 и кроссовер ASX получили прибавку в 10 тыс. и 60 тыс. руб. соответственно.

Материалы по теме Mitsubishi ASX на вторичке: 3 плюса, 4 минуса и косячки

Пикап Mitsubishi L200 в августе подорожал на 10 тыс., и цены на него на российском рынке начинаются от 2 млн 209 тыс. руб., в топовой версии — от 2 млн 812 тыс. руб. L200 в России оснащаются дизельным двигателем объемом 2,5 л, мощностью 154 или 181 л.с. и имеют полный привод. Предыдущее подорожание было совсем недавно, в начале июля, тогда большинство комплектаций прибавили 20 тыс. руб., напоминают эксперты сервиса «Цена Авто».

Кроссовер ASX ранее дорожал в мае — на 50 тыс. руб. Теперь прибавка составила еще 60 тысяч. Цены на кроссовер сейчас варьируются в диапазоне от 1 млн 492 тыс. до 1 млн 932 тыс. рублей. Для автомобиля предусмотрено два бензиновых двигателя объемом 1,6 л (117 л. с.) и 2 л (150 л. с.) и две коробки передач — МКП и вариатор. Автомобили со старшим мотором полноприводные.

В июле марка Mitsubishi, согласно статистике AEB, продала 2292 автомобиля в России, это на 17% меньше, чем в прошлом году.

Эксперт «За рулем» выбирает оптимальный пикап среди Mercedes-Benz X‑класса, Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Volkswagen Amarok.



Фото: Mitsubishi