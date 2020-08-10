Дорожная ярость привела к крушению двух автомобилей

Причем виновник аварии — водитель Nissan Xterra — спокойно уехал с места происшествия.

На шокирующих кадрах с видеорегистратора из Калифорнии мы видим аварию с тремя автомобилями, по всей видимости, вызванную неконтролируемым приступом агрессии одного из водителей.

Случилось это на автостраде Стивенс-Крик в Саннивейл (штат Калифорния, США): серебристый Nissan Xterra сначала просто агрессивно преследовал Toyota Prius, а потом водитель Ниссана вместо того, чтобы просто обогнать «японца», агрессивно вытолкнул его с дороги. Prius, в свою очередь, стукнул автомобиль Mazda MPV, который ехал по крайней правой полосе шоссе.

Удар был такой силы, что и Prius, и Mazda MPV влетели в бетонную стену на обочине автострады, причем Toyota дважды перевернулась. Xterra тоже подкинуло, но водитель, словно не заметив этого, агрессивно ускорился на выезде с автострады и покинул место происшествия даже не притормозив.

Видео было направлено в дорожную полицию города, пользователь сайта Reddit утверждает, что Nissan Xterra был обнаружен позже недалеко от места аварии, водитель скрылся.

Несмотря на то что выглядит все это ужасающе, реддитор пишет, что в результате аварии никто серьезно не пострадал.

Агрессивных водителей порой настолько заносит, что отказывает даже чувство самосохранения.

Видео: YouTube