Страховщики: статус «аннулирована» в диагностической карте ТС создаст проблемы с ОСАГО

Потеря актуальности потребует от водителя быстрой пересдачи техосмотра, в противном случае у него могут возникнуть проблемы с полисом ОСАГО, к которому привязана диагностическая карта. Полис при этом автоматически не отменяется.

Материалы по теме В России ввели единую автоматизированную систему техосмотра — там будет всё

В России вводится автоматизированная система техосмотра, в рамках которой диагностическим картам автомобилей может быть присвоено три статуса: «действующая», «архивная» (то есть с истекшим сроком действия) и «аннулирована». Последнего статуса раньше не было, поэтому возникли вопросы с последствиями ее присвоения, сообщает «Финмаркет». Постановление правительства №1134 от 29 июля 2020 года, регламентирующее порядок работы автоматизированной системы техосмотра, вступит в силу с 21 марта 2021 года вместе с законом о техосмотре.

Существует ряд нерешенных вопросов, связанных с порядком информирования водителей о потере актуальности карты, рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Дело в том, что в постановлении не говорится о том, что полис ОСАГО при аннулировании карты автоматически приостанавливается, а расторгнуть договор ОСАГО, по закону, можно только по суду. Но что будет с автовладельцем, диагностическую карту которого аннулировали, а полис ОСАГО у него действующий? Ведь карта и полис связаны!

Аннулировать карту могут как в связи с нарушениями, допущенными самим водителем при прохождении ТО, так и с нарушениями, допущенными оператором ТО. Решение об аннулировании выносит МВД, информация об аннулированных картах будет доступна РСА и операторам ТО. Но что делать дальше, как взаимодействовать с водителями после этого — неясно, отношения регламентированы только между сторонами обмена — юрлицами.

При возникновении ДТП (если оно произошло по причине неисправности автомобиля и не было актуального ТО) страховщик ОСАГО заплатит возмещение пострадавшему, но может по закону потом взыскать всю сумму с виновника-водителя без ТО. А тот мог ничего и не знать о такой проблеме.

Страховщики предполагают, что после извещения оператора об аннулировании результатов техосмотра именно он должен информировать своих клиентов. Если такой статус получен картой из-за ошибок и недочетов самого оператора, видимо, повторное прохождение ТО для клиента будет бесплатным. В любом случае с водителем должен разобраться тот, кто оказал услугу техосмотра, но это никак сейчас не регламентировано.

РСА тоже получит данные об аннулированных картах. Союз контролирует порядок аккредитации операторов ТО, если кто-то нарушил права клиентов и не исправил ошибок, то Союз вправе отозвать аккредитацию у оператора.

Таким образом, сейчас страховщики анализируют постановление правительства о порядке ведения единой базы и последствия применения новых положений и ищут слабые места.

А уже в этом месяце (24 августа) ЦБ расширит коридор тарифов ОСАГО для легковых авто на 10%.

Фото: Depositphotos