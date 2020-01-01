Как придумали Volkswagen Bus? Во всем виноваты британцы!

Он появился потому, что на заводе не было… вилочных погрузчиков.

Знаменитому автобусу Volkswagen с задним расположением двигателя в этом году исполняется 70 лет. Это один из самых известных и универсальных автомобилей. Его обожали хиппи Америки, ценили энергетические компании Германии и курьеры Бразилии, где он производился до 2013 года, а также любили миллионы семей, которым требовался просторный, практичный и недорогой автомобиль.

Но этого автобуса могло не быть, если бы не курьез. В 1946 году Volkswagen создал малоизвестный автомобиль под названием Plattenwagen. Нужен он был для перевозки деталей и компонентов по территории завода в Вольфсбурге (Германия). Функциональность машины преобладала над формами, что видно на фото. Но все же это была не просто моторизованная платформа, заменяющая вилочные погрузчики.

В декабре 1945 года на восстановленном после войны заводе начали выпускать Volkswagen Beetle, благодаря чему город ожил, а люди получили рабочие места. Но все же условия работы были чрезвычайно тяжелыми из-за нехватки материалов и оборудования.

«Я позаимствовал у британской армии несколько вилочных погрузчиков с бензиновыми двигателями. Но официальные лица сказали: „Нам надо их вернуть“. Директор завода Рудольф Брерманн буквально взорвался: „Завод встанет из-за такой мелочи!“. Я сказал: „Не будь дураком, мы автомобильный завод, конечно, мы что-то придумаем“. Я взял шасси Kübelwagen или Käfer, положил на него доску, поставил водительское сиденье над двигателем, добавил рулевое колесо и получил Plattenwagen», — рассказывает офицер британской армии майор Иван Херст, который занимался послевоенным восстановлением предприятия Volkswagen.

Это действительно оказалось просто. Платформа Beetle была модульной задолго до того, как появился сам термин. В Volkswagen не помнят, сколько экземпляров Plattenwagen было выпущено, но их производство длилось с 1946 по 1973 годы. Существовало несколько вариантов этого грузовика на базе Beetle, в том числе с закрытой кабиной для уличного использования.

Plattenwagen был разработан исключительно для внутреннего использования и не предназначался для дорог общего пользования. И все же спрос на универсальные коммерческие автомобили в послевоенной Европе был огромным. Бен Пон, который стал официальным голландским импортером Volkswagen в 1947 году и через два года отправил первый Beetle в США, пытался убедить Херста, что людям нужен такой надежный и дешевый коммерческий автомобиль, как Plattenwagen. Он видел его в действии, когда посещал Вольфсбург в 1946 году.

В апреле 1947 года Пон набросал незамысловатый эскиз фургона на базе Жука. По сути, это была более совершенная версия Plattenwagen, которая в большей мере соответствовала потребностям людей. Но Volkswagen был занят производством Beetle и заводу не хватало ни времени, ни персонала для разработки и производства фургона. Поэтому идея Пона отправилась в стол.

Конструкторские работы начались только через несколько лет, а производство автобуса, известного как Type 2, — в марте 1950 года. В общем, конечный продукт очень напоминал фургон, изображенный на рисунке Пона, но он не был построен на платформе Beetle.

Как придумали Volkswagen Bus? Во всем виноваты британцы! Он появился потому, что на заводе не было… вилочных погрузчиков. Как придумали Volkswagen Bus? Во всем виноваты британцы!

Первые VW Bus до сих пор ценятся, коллекционируются и дорабатываются. Например, этот экземпляр сделали полностью электрическим.

Фото: Volkswagen