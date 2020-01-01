Hyundai тестирует еще один недорогой кроссовер

Автомобиль, в основе которого лежит модель i20, разрабатывается специально для Европы.

Скоро в модельном ряду Hyundai появится новый городской кроссовер. Машина создана на базе нового субкомпактного хэтчбека i20, но разработчики не пошли по пути, который был выбран для модели i20 Active предыдущего поколения.

Тогда автомобиль представлял собой обычный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом и особым пластиковым обвесом. Теперь в компании выбрали путь Kia XCeed — новинка получит уникальный кузов.

На шпионских снимках тестируемого прототипа заметно сходство с обычным i20. Особенно спереди. Но задняя часть выглядит совершенно иначе — крыша явно длиннее, а линии кажутся больше эстетичными, чем практичными. Изменились и задние фонари, а ниже расположены дополнительные блоки фонарей, вмонтированные в бампер.

Салон машины тоже скрыт камуфляжем, но сквозь сетку видно, что он копирует интерьер i20. Та же приборная панель, справа от которой расположен высоко стоящий сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, которая будет поддерживать Android Auto и Apple CarPlay, а ниже — блок управления климатом.

Новый кроссовер на базе i20 будет меньше, чем Kona, и станет предлагаться европейским покупателям вместо Venue, который продается, например, в Северной Америке. Можно предположить, что стоимость машины составит менее миллиона рублей.

Новинка будет исключительно переднеприводной и получит один мотор в двух вариантах мощности — литровый бензиновый агрегат T-GDI (100 и 120 л.с. в сочетании с мягкой гибридной 48-вольтовой системой). Также будут предлагаться 6-ступенчатая механическая коробка и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Премьера новой модели может состояться в конце 2020 года. Учитывая то, что в России не продается Venue, новый недорогой кроссовер может появиться на нашем рынке.

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Фото: carscoops.com