Министр Денис Мантуров ожидает, что результаты следующего года будут не хуже текущих, возможно, и с небольшим плюсом.

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В этом году были использованы очень серьезные меры поддержки автопрома: на меры стимулирования спроса правительство выделило более 45 млрд рублей, это позволит поддержать продажи более 200 тыс. автомобилей во всех сегментах, сказал Денис Мантуров в интервью агентству ТАСС. Какие-то из этих мер будут продлены на 2021 год, но не в таких объемах.

Он пообещал сохранить льготный лизинг, господдержку перехода на газомоторное топливо, программу «Доступная аренда» в тех же формах, что и в 2020 году, так как они демонстрируют эффективность и заинтересованность в них потребителей.

Льготное автокредитование также сохранят в 2021 году, но пока не решен вопрос объемов.

Сейчас мощности российских автозаводов рассчитаны на производство 3 млн автомобилей в год. В прошлом году было произведено 1,7 млн автомобилей, в этом будет меньше — загрузка составит около 40–44%, рассчитывает министр.

В Минпромторге передумали вводить запрет на повторное использование б/у запчастей.



Фото: Егор Алеев/ТАСС

