Отзывают 1644 Гелендвагена: проблемы с дифференциалом

Эти машины были выпущены в 2018 и 2019 годах.

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Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 1644 автомобиля Mercedes-Benz G-Класса (тип 463), которые были выпущены с мая 2018 года по сентябрь 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала», — говорится в сообщении ведомства.

Официальные дилеры марки Mercedes уведомят клиентов о начала отзывной кампании, но те могут и не дожидаться приглашения и сами определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сверив VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстанадарта. Если автомобиль участвует в сервисной кампании, необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Перечень «отзывников» располагается на сайте ведомства во вкладке «Документы», также можно воспользоваться интерактивным поиском.

На внедорожниках проверят и, при необходимости, заменят исполнительные элементы блокировок дифференциала. Работы в рамках отзывных кампаний проводят бесплатно для клиентов.