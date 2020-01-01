Подорожали почти все модели Renault

Смену ценников специалисты зафиксировали у шести моделей из восьми, представленных в России.

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Шесть моделей французского бренда подорожали на 6 — 18 тыс. руб., то есть на 0,7 — 2,9% относительно прежней цены, выяснили аналитики сайта «Цена Авто» в результате мониторинга цен.

Все комплектации кроссовера Renault Arkana «потяжелели» на 15 тыс. руб., теперь стоимость этой популярной модели начинается от 1млн 104 тыс. руб. за версию Life до 1 млн 620 тыс. руб. за топовую Prime. Renault Kaptur также стал дороже на 15 тыс. руб., его теперь можно приобрести от 1 млн 035 до 1 млн 530 тыс. руб. Автомобили предыдущего поколения предлагают по прежней цене.

Логаны подорожали на 7 — 8 тыс. руб., только у версии Style цена осталась прежней. Теперь в России популярный бюджетник можно купить от 632 до 861 тыс. рублей. Комплектации Access и Life хэтчбека Renault Sandero прибавили по 6 — 18 тыс. руб., а версия Drive осталась без изменений. Диапазон цен этого автомобиля — от 643 до 862 тыс. рублей. Кроссовые версии этих автомобилей с приставкой Stepway стали дороже на 7 — 11 тыс. рублей. Теперь Logan Stepway предлагают от 758 до 942 тыс. руб., а Sandero Stepway — от 801 до 981 тыс. рублей.

Прежние ценники сохранили пока только кроссоверы Duster и Koleos.

Согласно AEB, за 7 месяцев 2020 года в России продали 63 141 (+17% к тому же периоду прошлого года) автомобилей Renault.

Волна подорожаний только набирает обороты: позавчера подорожали все Ниссаны, а 10 августа — пикап и кроссовер Mitsubishi.

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