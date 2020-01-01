Как может выглядеть Jawa нового поколения

Jawa разрабатывает электрический мотоцикл, который может выпускаться под возрожденной маркой Yezdi.

Материалы по теме Эволюция фары

Jawa и Yezdi принадлежат фирме Classic Legends, дочерней индийской компании Mahindra, поэтому предположение, что электробайки Jawa будут выпускаться под отдельным суббрендом, вполне уместно.

В августе 2020 года компания Electric Vehicle Web работала с автомобильным дизайнером Сриджит Кришнан. Их совместный проект был направлен на то, чтобы представить, как может выглядеть электрический мотоцикл Jawa, который может появиться в 2022 году.

Дизайн, созданный Кришнаном, представляет собой странную смесь ретро и современного дизайна. Фактически, если не обращать внимание на огромный аккумулятор на месте мотора, концепт выглядит в точности как Jawa прошлого века с двигателем внутреннего сгорания.

Кабель зарядки подключается к порту, спрятанному в «бензобаке», который мог бы стать кофром для хранения вещей. Электродвигатель установлен на задней ступице, а его конструкция ненавязчива.

На передние и задние крылья мотоцикла, как на аккумулятор, нанесены изящные линии голубого цвета. Ими же украшены боковые бардачки, блок фары и «бак», что завершает образ электрического мотоцикла нового поколения.

Подобный дизайн имеет большое значение для фанатов марки. Если вы хотите привлечь к новому продукту поклонников версий с двигателем внутреннего сгорания, стоит сохранить традиционную некогда стилистику, которую они уже знают и любят.

Посмотреть на самые красивые мотоциклы 2019 года вы можете здесь.

Изображения: Сриджит Кришнан / Facebook