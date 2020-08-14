Стоимость машины обусловлена тем, что это 39-й автомобиль из 40 выпущенных.

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В России на продажу выставили один из сорока выпущенных в 1999 году Aston Martin V8 Vantage II Le Mans V600 по цене 56 млн рублей.

Заднеприводное 4,7-метровое купе имеет левое расположение руля и оснащено битурбированным 608-сильным двигателем V8 объемом 5,3 литра, крутящий момент которого достигает 814 Нм, а также 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В ПТС автомобиля, находящегося в превосходном состоянии, числятся два владельца. На кузове купе закреплена табличка, где указано, что это 39-й экземпляр из всего сорока выпущенных купе.

Продается редкий Aston Martin. Всего 56 млн руб. Стоимость машины обусловлена тем, что это 39-й автомобиль из 40 выпущенных. Продается редкий Aston Martin. Всего 56 млн руб.

«Особая серия Aston Martin V8 Vantage Le Mans выпущена, чтобы навечно оставить в истории завершение выпуска модели V8 Vantage. Aston Martin V8 Vantage Le Mans чествует 40-летие победы гоночного болида легендарной марки в мировом чемпионате спортивных автомобилей 1959 года в Ле-Мане», — объясняет продающий машину салон «Авилон Аура Волгоградский».

Все спорткары серии построены из композитных материалов, алюминия и углеродного волокна, благодаря чему их вес почти на треть меньше, чем у стандартного купе Vantage тех годов — 1970 кг. Благодаря этому автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Также в продаже все еще числится лимузин Mercedes-Benz первого президента РФ Бориса Ельцина.

Фото, видео: Авто.ру