Лимузин TRASCO Bremen на базе «шестисотого» был выпущен в 1994 году и находится в отличном состоянии.

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В ПТС бронированного «кабана», как эту модель называли в 1990-х годах, значится два владельца, указывает нынешний хозяин машины. Изначально автомобиль числился в гараже первого президента России Бориса Ельцина.

Пробег лимузина составляет всего 49 000 километров, что для его 5-литрового двигателя мощностью 320 л.с. совсем немного даже при том, что мотору приходилось возить тяжелый бронированный кузов. Налог на этот двигатель, кстати, составляет 48 000 рублей в год. В ДТП лимузин не участвовал, если верить данным ГИБДД.

Больше об автомобиле никакой информации нет, кроме уточнения продавца:

«Бронированный TRASCO Bremen. Машина-легенда из гаража Б.Н. Ельцина. Отличное состояние поддерживалось сотрудниками ГОНа. Прекрасный экспонат для музея».

Стоимость бронированного Мерседеса S—класса (W140) составляет 68,5 млн рублей.

С Днем России: Мерседес Ельцина продают за 68,5 млн рублей Лимузин TRASCO Bremen на базе «шестисотого» был выпущен в 1994 году и находится в отличном состоянии. С Днем России: Мерседес Ельцина продают за 68,5 млн рублей

Легендарный Mercedes-Benz 600, выпущенный в 1975 году, обойдется в два раза дороже.

Фото: auto.ru