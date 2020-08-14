Прохожий с топором: пса спасают из запертого Гольфа (видео)

Стекло разлетелось с восьмой попытки.

Спасение йоркширского терьера произошло около торгового центра в Беркшире (Великобритания) в понедельник днем. На улице стояла небывалая жара, столбик термометра поднялся до отметки в 34°C, а в наглухо запертой машине мучился пес. Позже выяснилось, что хозяйка с дочкой отправились в торговый центр за покупками и провели там не менее 45 минут, хотя позже уверяли, что прошло всего двадцать.

На видео, которое набрало около 30 000 просмотров в Facebook, видно, как мужчина использует топор, чтобы разбить переднее пассажирское окно. Ему удалось это сделать лишь с восьмой попытки (заодно и зеркало повредил), прежде чем собаку вытащили из раскаленной машины. В социальных сетях его провозгласили «героем».

Потом на место вызвали полицейских, а пса отвезли к ветеринару для проверки.

Сотрудник полиции позже так прокомментировал ситуацию: «Представитель общественности действительно разбил окно машины, чтобы вытащить собаку из машины. Присутствовали двое наших сотрудников, один из них повез пса на проверку. Владелец машины вернулся позже, и с ним была проведена воспитательная беседа».

Другой нерадивый хозяин додумался прокатить собаку на крыше автомобиля.



Фото: Фейсбук