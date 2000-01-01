Таксистам-нарушителям перестанут передавать заказы

Власти намерены усилить контроль пассажирских перевозок с помощью новых цифровых сервисов.

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Количество аварий с участием автомобилей такси и по их вине растет. Как подсчитали в ГИБДД, за первое полугодие 2020 года ими было совершено столько же ДТП, сколько за весь 2018 год — около 2000 аварий.

В результате было принято решение усилить контроль перевозчиков. В частности, уже осенью 2020 года мэрия Москвы запустит систему, которая не позволит агрегаторам передавать заказы тем таксистам, которые систематически нарушают ПДД или перерабатывают.

Также новый электронный сервис разрабатывают и в ГИБДД. С его помощью можно будет отслеживать нарушения водителями такси ПДД онлайн. Как пишет «Коммерсантъ», к разработке хотят подключиться и специалисты Яндекса, предлагая автоматизированную проверку документов не только у таксистов, но и у пользователей каршеринга.

Как отмечает заместитель начальника ГИБДД России Николай Шеюхин, количество претензий к таксистам растет из-за хамства с их стороны. Также людям не нравится незнание ими города и парковка машин после смены во дворах, добавляет заместитель главы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин. Кроме того, водители постоянно перерабатывают, что негативно сказывается на безопасности перевозок. Работать больше таксистов заставляет снижение заработка на 22–49%.

Чем выгоднее пользоваться: своей машиной, подпиской, каршерингом или такси? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Gabriel Crismariu / Unsplash