Кресла американских машин могут быть опасны

Стандарты безопасности не обновлялись с 1966 года.

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Недавно произошла авария с Tesla Model Y, в результате которой спинка переднего пассажирского кресла выгнулась назад. Сиденье соответствовало стандарту FMVSS 207, которым определены требования к узлам крепления и установке кресел. Проблема, как выяснилось сейчас, в том, что эти требования никак не влияют на безопасность и дело не в особенностях конструкции Теслы.

«Странность, которую вы сразу заметите, прочитав FMVSS 207, — насколько стар стандарт. В нем описаны условия испытаний сидений без ремней безопасности, и это не пересматривалось на протяжении десятилетий (он был принят в 1966 году)», — говорит инженер с большим опытом разработки автомобильных сидений, работавший в TS Tech Americas, Джордж Хетцер.

Стандарт FMVSS 207 предусматривает испытания на статическую нагрузку и никак не затрагивает динамическую прочность, которую можно испытать только в авариях, — невероятное давление, проявляющееся в течение десятка миллисекунд.

Такое упущение Хетцер объясняет просто. Программы краш-тестов имеют ограниченный бюджет и поэтому сосредоточены на основных типах аварий — лобовое столкновение и удар в бок. В США существует еще тест на удар умеренной силы в зад машины, при котором проверяется бензобак на предмет утечки топлива.

«Мы много раз просили NHTSA обновить стандарт, и мы очень рады, что сенаторы Марки и Блюменталь представили законопроект, требующий сделать это, — говорит исполнительный директор Центра автобезопасности Джейсон Левин. — Европейский стандарт безопасности кресел несколько иной, но мы не считаем, что он достаточно хорош».



В управлении генерального инспектора Министерства транспорта США заявили о 36 тысячах погибших в 2019 году в результате ДТП.

Удивительные провалы случаются и при фронтальных краш-тестах. Например, Джип умудрился во время испытания завалиться набок. И это модель со съемной крышей.

Фото, видео: Youtube