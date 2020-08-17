В новом видео показано, что происходит внутри колеса во время пробуксовок и в момент, когда раскаленная резина лопается.

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Шины — одна из важнейших деталей машины, единственная, которая должна касаться земли. Мы уже публиковали видео того, что происходит внутри колеса по время езды и маневров, которое наглядно показывает, с какими нагрузками ежедневно сталкиваются шины. Новый ролик демонстрирует взгляд изнутри буксующей шины, вплоть до того момента, как она лопается.

Во время буксования на месте шины могут нагреваться до двухсот градусов по Цельсию, что вызвано трением резины о поверхность дороги. Мы хорошо знакомы с этим процессом снаружи — в сети есть немало видео пробуксовок на месте. Но что при этом происходит внутри шины?

Всё на удивление спокойно — как на дне океана, когда на поверхности бушует шторм. Шина слегка деформируется из-за неровности покрытия, но это происходит до тех пор, пока шина не расслаивается, а затем взрывается. При этом шина заполняется мусором и дымом, а экшен-камера оказывается почти разбитой.

Шины — это чудо инженерной мысли, а новое видео показывает, насколько они выносливы. Чтобы посмотреть видео с переводом, активируйте субтитры, а затем переведите их в настройках.

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Фото, видео: Youtube