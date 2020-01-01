Показ нового Kia Carnival: у него 4 ряда сидений

Минивэн, напоминающий теперь кроссовер, будет продаваться и на российском рынке.

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Презентация нового Kia Carnival прошла в Южной Корее. Продажи машины в нашей стране начнутся в 2021 году. Вероятно, после того, как будет налажено производство автомобиля на российском заводе компании.

Южнокорейским покупателям минивэн будет предлагаться в восьми вариантах окраски кузова, а также будет доступен выбор легкосплавных дисков для 17-, 18- и 19-дюймовых колес.

Благодаря новой платформе длина Carnival четвертого поколения увеличилась на 40 мм, а колесная база — на 30 мм, в салоне стало немного просторнее. В зависимости от рынка сбыта минивэн Kia будет предлагаться с тремя или четырьмя рядами сидений. То есть салон — минимум 7-местный и максимум 11-местный.

В семиместной конфигурации новый Kia Carnival оснащен сиденьями премиум-класса во втором ряду, имеющими регулируемые подлокотники и опоры для ног. При сложенных креслах всех рядов, кроме переднего, объем багажника составляет невероятные 2905 литров.

Минивэн также имеет 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и сенсорный экран информационно-развлекательной системы той же диагонали. На некоторых рынках будет доступен сервис Kia Live, предлагающий информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени, прогнозы погоды, данные о местных достопримечательностях и свободных парковочных местах.

Kia также оснастила минивэн системой видеообщения передних пассажиров с задними, благодаря которой водитель и передний пассажир могут следить, например, за сидящими за ними детьми с помощью камеры, подключенной к информационно-развлекательной системе. Еще одна ключевая особенность нового Carnival — интеллектуальное открывание и закрывание задних дверей, а также двери багажника нажатием одной кнопки.

В Корее новый Carnival будет предлагаться с такими двигателями: 2,2-литровый дизель Smartsteam мощностью 199 л.с. и 440 Нм, 3,5-литровый бензиновый агрегат MPi мощностью 268 л.с. и 332 Нм или 3,5-литровый мотор GDi V6, мощность которого достигает 290 л.с. и 355 Нм. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Продажи нового Карнивала в Южной Корее начнутся в третьем квартале 2020 года.

Показ нового Kia Carnival: у него 4 ряда сидений Минивэн, напоминающий теперь кроссовер, будет продаваться и на российском рынке. Показ нового Kia Carnival: у него 4 ряда сидений

В скором времени в России начнутся продажи нового поколения Kia Sorento, который уже получил ОТТС.

Фото: Kia