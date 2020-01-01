«Коронавирусные» полисы ОСАГО могут оказаться недействительными

...если вовремя не пройти техосмотр и попасть в ДТП.

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Центробанк рекомендовал страховым компаниям самостоятельно пользоваться автоматизированной информационной системой и отслеживать прохождение техосмотра автовладельцами, купившими полис ОСАГО во время пандемии — юридически оно очерчено временным промежутком с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

Напомним, в этот период разрешено приобретать полис по упрощенной схеме, без диагностической карты техосмотра. Однако не позднее чем через месяц после снятия ограничительных мер в вашем регионе и при этом до 31 декабря 2020 года техосмотр надлежит пройти, напоминает Центробанк. Данные о прохождении ваш оператор техосмотра внесет в информационную систему, где их и увидит представитель страховой.

Если же техосмотр не оформить и попасть в ДТП, то можно столкнуться с неприятной ситуацией: страховщик на законных основаниях применит право регрессивного требования — то есть взыщет с вас сумму возмещения, выплаченного по полису.

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Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС