Отзыв Mercedes-Benz Vito: риск короткого замыкания

Под сервисную кампанию попали 1246 автомобилей.

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Росстандарт информирует о начале отзывной кампании 1246 автомобилей Mercedes-Benz Vito (тип 447), реализованных с июля 2014 года по июнь 2018 года. VIN-коды отзываемых машин можно найти в приложении на сайте Росстандарта.

Причина отзыва — установленная дополнительная АКБ под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья.

«Ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к короткому замыканию, если при помещении проводящего предмета произойдет замыкание между двумя полюсами АКБ. Поэтому нельзя исключать риск возникновения пожара», — говорится в сообщении ведомства.

Официальные дилеры проинформируют владельцев минивэна Mercedes-Benz Vito о начале отзыва, но они могут и сами, сверив VIN-код своего автомобиля с перечнем, определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв, и записаться на ремонтные работы в ближайший дилерский центр. Также можно воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

Если окажется, что автомобиль участвует в отзывной кампании, то в дилерском центре дополнительно установят крышку на основание каркаса сиденья.

Ранее Mercedes-Benz Vito отзывали из-за возможного самопроизвольного срабатывания подушки безопасности.



Фото: Mercedes-Benz