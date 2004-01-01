Эксперты выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в разных регионах России. Рынок подержанных автомобилей за первое полугодие 2020 года исследовали специалисты Авито Авто.
Самым распространенным цветом почти во всех регионах оказался черный. При этом в 13 регионах страны, в том числе Башкортостане, Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской и Омской областях, наибольшим спросом пользовались белые автомобили. Интересно, что черные и белые машины почти сравнялись по популярности (19% против 18,7%).
Челябинская область оказалась единственным регионом, где всем другим предпочитают серебряный цвет.
В топ-5 наиболее популярных цветов кузова помимо черного, белого и серебристого также вошли серый и синий, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно.
Что касается последних цветов, то в некоторых регионах более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых — красного. Так, зеленые автомобили обогнали красные по востребованности в Алтайском и Пермском краях, Башкортостане, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Ульяновской областях. Противоположная ситуация сложилась в 14 регионах России, в том числе Краснодарском и Красноярском краях, Московской и Ленинградской областях.
Голубой цвет оказался на 10-м месте по популярности, но в Алтайском крае и Омской области он чуть популярнее, чем в других регионах.
Аутсайдерами рейтинга оказались редкие цвета — розовый и пурпурный. Популярнее, но ненамного — желтый и оранжевый, доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за первое полугодие- 2020 составила значительно меньше 1%.
Самые популярные цвета автомобилей в России, топ-10 (I полугодие 2020 года)
|
Место в рейтинге
|
Цвет
|
Доля в продажах
|
1
|
Черный
|
19,0%
|
2
|
Белый
|
18,7%
|
3
|
Серебристый
|
15,4%
|
4
|
Серый
|
13,4%
|
5
|
Синий
|
9,3%
|
6
|
Красный
|
6,6%
|
7
|
Зеленый
|
6,2%
|
8
|
Коричневый
|
3,1%
|
9
|
Бежевый
|
2,9%
|
10
|
Голубой
|
1,7%
- Точно «попасть» в нужный оттенок — искусство, как же подбирают краску для кузова при ремонте? Ответ тут.
Фото: Unsplash