Аутсайдерами рейтинга оказались розовый и пурпурный.

Эксперты выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в разных регионах России. Рынок подержанных автомобилей за первое полугодие 2020 года исследовали специалисты Авито Авто.

Самым распространенным цветом почти во всех регионах оказался черный. При этом в 13 регионах страны, в том числе Башкортостане, Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской и Омской областях, наибольшим спросом пользовались белые автомобили. Интересно, что черные и белые машины почти сравнялись по популярности (19% против 18,7%).

Челябинская область оказалась единственным регионом, где всем другим предпочитают серебряный цвет.

В топ-5 наиболее популярных цветов кузова помимо черного, белого и серебристого также вошли серый и синий, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно.

Что касается последних цветов, то в некоторых регионах более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых — красного. Так, зеленые автомобили обогнали красные по востребованности в Алтайском и Пермском краях, Башкортостане, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Ульяновской областях. Противоположная ситуация сложилась в 14 регионах России, в том числе Краснодарском и Красноярском краях, Московской и Ленинградской областях.

Голубой цвет оказался на 10-м месте по популярности, но в Алтайском крае и Омской области он чуть популярнее, чем в других регионах.

Аутсайдерами рейтинга оказались редкие цвета — розовый и пурпурный. Популярнее, но ненамного — желтый и оранжевый, доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за первое полугодие- 2020 составила значительно меньше 1%.

Самые популярные цвета автомобилей в России, топ-10 (I полугодие 2020 года)

Место в рейтинге Цвет Доля в продажах 1 Черный 19,0% 2 Белый 18,7% 3 Серебристый 15,4% 4 Серый 13,4% 5 Синий 9,3% 6 Красный 6,6% 7 Зеленый 6,2% 8 Коричневый 3,1% 9 Бежевый 2,9% 10 Голубой 1,7%

Точно «попасть» в нужный оттенок — искусство, как же подбирают краску для кузова при ремонте? Ответ тут.

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