Трамп зовет к бойкоту Goodyear: там не те слоганы

А дело в том, что компания запретила сотрудникам носить головные уборы со слоганом «Сделаем Америку снова великой».

Материалы по теме Сотрудники Форда выступили против производства полицейских машин

Президент США Дональд Трамп призвал в Твиттере не покупать шины у американского производителя Goodyear, потому что компания ставит своих сторонников в «неловкое положение». Она запретила головные уборы со слоганом «Сделаем Америку снова великой» (Make America great again, или для краткости MAGA). Трамп так разозлился, что позже заявил — буду требовать замены шин Goodyear на своем президентском седане на продукцию другого американского производителя. По словам Трампа, сотрудники должны иметь возможность носить то, что они хотят.

Спусковым механизмом для действий Трампа послужили сообщения СМИ о том, что во время сбора сотрудников на заводе Goodyear в штате Канзас одежда с таким лозунгом была объявлена ​​«неприемлемой».

Согласно фотографии слайда с презентации с логотипом Goodyear разрешены только символы движения «Black Lives Matter», осуждающие насилие полиции в отношении чернокожих, а также символы «Pride» за терпимость к сексуальным меньшинствам. С другой стороны, лозунги и надписи в поддержку контр-движений «Blue Lives Matter», которое поддерживает полицию, и «All Lives Matter», в котором утверждается, что расизм в отношении чернокожих не должен подчеркиваться, были запрещены.

«Покупайте лучшие шины за гораздо меньшие деньги!» — написал Трамп в Твиттере.

Известно, что шины президентского автомобиля, получившего название «Зверь», — настолько высокотехнологичный продукт, изготовленный по спецзаказу, что заменить их будет непросто.

Goodyear — американская компания, базирующаяся в штате Огайо, в ней трудится более чем 60 000 сотрудников. В Goodyear подчеркнули, что работников обычно просят воздерживаться от выражения поддержки политических партий или кампании. С другой стороны, поддержка сексменьшинств и борьба против расовой дискриминации приветствуется. В компании также подчеркнули, что распоряжение было дано для внутреннего пользования и публично о нем не объявлялось, так что и обсуждать это вроде бы незачем.

После твита Трампа акции Goodyear упали на 2%, но затем быстро восстановились в прежнем значении.

Однажды бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поспорили о расизме. И, похоже, у них до сих пор натянутые отношения.



Фото: Depositphotos, RBC/TASS