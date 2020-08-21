Кемпер для апокалипсиса: просто бродячий замок

Mercedes-Benz Unimog пройдет где угодно.

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Unimog — универсальный автомобиль, который годится и для экспедиций, и для коммунальных нужд. Его можно оснастить чем угодно и получить уникальную машину. Неудивительно, что кто-то решил сделать на его базе кемпер.

Unimog U1300 L37 1992 года выпуска получил множество улучшений. Это и дополнительные светодиодные фонари, и второй топливный бак на 220 литров солярки, и многое другое, включая генератор, систему фильтрации воды, надувную палатку на крыше, которая выглядит очень удобной, а также центральную систему подкачки шин.

Под капотом вездехода находится рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с непосредственным впрыском, ресурс которого неисчерпаем. Владелец машины рассказывает, что у него до сих пор не было проблем с мотором. Но если они возникнут, то подобраться к двигателю, особенно в полевых условиях, будет непросто.

Сейчас уникальный Unimog выставлен на продажу. Купить его можно за 350 тысяч долларов (почти 26 млн рублей). В представленном видео владелец машины подробно описывает ее оснащение и возможности. Чтобы посмотреть клип с русским переводом, включите субтитры и переведите их в настройках: Субтитры — Перевести — Русский.

В России тоже сделали уникальный кемпер, но на базе «Буханки», которая идеально подходит для путешествий по Кавказу.

Фото, видео: Youtube