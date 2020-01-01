Подорожали все автомобили марки Jeep

Самый доступный Джип теперь стоит 1 610 000 рублей, а самый дорогой вплотную подобрался к десяти миллионам.

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Российское представительство марки Jeep переписало ценники на все без исключения модели. Модельный ряд американского бренда в России состоит из шести моделей кроссоверов и внедорожников, и все они подорожали на 1,2–2,0% в сравнении с прежней ценой. Напомним, что ранее в этом году компания поднимала российские цены в мае.

Нынешнее подорожание у самой доступной модели бренда, Renegade, составляет 31 000 рублей — теперь кроссовер обходится в сумму от 1 610 000 до 2 466 000 рублей, пишет Цена.Авто. Модель Compass прибавила 40 000 рублей и стоит от 2 239 000 до 2 714 000 рублей. Jeep Cherokee подорожал на 50 000 рублей, актуальная цена на него лежит в диапазоне от 2 894 000 до 3 594 000 рублей.

Grand Cherokee в базовой версии стал дороже на 45 000 рублей, она теперь стоит 3 494 000 рублей. Остальные версии «потяжелели» существеннее — на 75 000 рублей, и за топ-версию теперь придется выложить 9 975 000 рублей. Цена на Jeep Wrangler выросла на 55 000 рублей — ныне внедорожник обходится в суммы от 3 840 000 до 4 670 000 рублей. А Jeep Wrangler Unlimited, выделенный в отдельную модель, прибавил аж 80 000 рублей и стоит 4 145 000 до 4 995 000 рублей.

Недавно также стало известно о подорожании кроссоверов марки Citroen.

Фото: Jeep.