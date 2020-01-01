За неисправности в Maybach отсудили 742 тыс. евро. У нас!

Дефекты на новом автомобиле начали проявляться практически сразу, но в представительстве выявленные проблемы не посчитали серьезными.

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Истцом выступила компания «Объединение „Мастер“», которая по договору лизинга в 2012 году приобрела лимузин Maybach 62S, сообщает Motor 1.

Неисправности посыпались одна за другой — на скорости свыше 40 км/ч зеркала стали складываться в обратном направлении, начались проблемы с пневмоподвеской и системой климат-контроля.

Обращения к дилеру «Панавто» (оформившему автомобиль) результатов не дали — часть неисправностей там диагностировать не смогли, а замененные по гарантии зеркала через некоторое время снова стали барахлить.

Обращение в российское представительство Mercedes-Benz тоже оказалось бесполезным — там выявленные проблемы не посчитали серьезными. После этого владелец авто подал иск к компании. Шесть лет длилось разбирательство, сопровождавшееся чередой экспертиз, и в результате суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию.

Адвокат потерпевших отметил, что интересно это дело еще и тем, что импортер словно намеренно саботировал контакты со штаб-квартирой компании. В результате там получали недостоверную информацию, поэтому настаивали на эксплуатационной, а не конструктивной природе дефектов. Он заявил, что для юридической службы «Мерседес-Бенц РУС», представляющей на российском рынке крупного производителя, это негативный опыт.

Впрочем, бывают и мнимые дефекты, и за них тоже удается отсудить деньги у производителя.



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