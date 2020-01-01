Аромат нового Hyundai Palisade: смесь чеснока и грязных носков

Производитель признает, что в кроссовере действительно плохо пахнет, но пока не знает почему.

Запах новой машины — неотъемлемая и очень приятная часть ощущений при покупке, и многие готовы на все, чтобы сохранить его подольше. В новом Hyundai Palisade, когда запах новой машины исчезает, появляется нечто худшее, чем полное отсутствие запаха. Это неприятный, гнилостный и резкий запах, который может быть настолько сильным, что особо чувствительным приходится ехать с открытыми окнами. Это какое-то странное сочетание, о котором никто ранее не слышал: что-то химическое, смешанное с сильным запахом старых грязных носков, чеснока и гнилых продуктов.

Впервые пожаловались на новые Hyundai Palisade Limited 2020 года выпуска с белыми сиденьями Nappa, и сначала покупателям казалось, что этот ужасный запах характерен для автомобилей с этим типом обивки. Владельцы писали свои жалобы на специализированных форумах, на сайт компании и в то же время изо всех сил пытались определить точное место, откуда он исходит.

Некоторые считают, что он идет от подголовников, другие — из спинки сиденья. Запах становится сильнее, когда машина долго стоит на солнце или не используется несколько дней. Некоторые пользователи сообщают, что он уходит примерно через 20 минут езды с открытыми окнами, но другие говорят, что запах становится только хуже.

Но все как один утверждают, что запах стал заметнее после того, как исчез аромат новой машины — при этом в комментариях отмечается, что он возник словно из ниоткуда.

В компании Hyundai на запрос издания The Drive ответили, что знают о проблеме, но пока не понимают, что именно ее вызвало. Будет проведено тщательное расследование, и после того как причина будет найдена, дилерам дадут указания, как действовать в этом случае. Возможно, это приведет к какой-то экзотической отзывной кампании.

Сегодня Hyundai опубликовала первые изображения новых кроссоверов Kona и Kona N Line.



Фото: Depositphotos и Hyundai