Можно ли купить ТО без осмотра: будет гораздо сложнее

Опубликован проект приказа МВД, где перечислены «индикаторы риска нарушения» у пунктов техосмотра.

Новые правила взаимодействия ГИБДД с операторами техосмотра изложены в проекте приказа МВД, который станет частью «большой реформы» ТО. В нем изложены основные нарушения обязательных требований к операторам техосмотра. Напомним, МВД подготовило реформу ТО, которая должна стартовать в марте 2021 года и цель которой — исключить мошеннические схемы при проведении техосмотра.

Из проекта приказа следует, что внепланово будут проверять тех операторов, которые систематически выдают диагностические карты технически неисправным транспортным средствам. Во время «надзора за дорожным движением» инспекторы в 2019 году зафиксировали свыше 2,7 млн фактов эксплуатации неисправных автомобилей, а в 2020 году — более 1,7 млн.

Если оператор три или более раз за год оформил (и уже был за это оштрафован) диагностическую карту на автомобили, которые даже не проверялись, компания попадает в «зону риска», и в любой момент может нагрянуть проверка ГИБДД. Или же оператор закрыл глаза на неисправности рулевого управления или тормозов и такой факт был выявлен три раза. Чтобы обнаружить такие нарушения, инспекторы могут запросить повторную проверку автомобиля, выезжающего из пункта техосмотра.

Проверка может нагрянуть, если компания пять раз превысит заявленную максимальную пропускную способность линии. Ведь это тоже говорит о том, что проверка ведется не по протоколу. Впрочем, эксперты рассказали изданию «Коммерсантъ», что превысить пропускную способность оператор и сейчас не сможет — информационная система техосмотра ЕАИСТО не дает это сделать.

Интересно, что лицензию у нарушителя сразу не отберут, сначала вынесут предписание устранить нарушение, затем последует штраф — до 200 тыс. руб., и только после этого компания может быть лишена аккредитации оператора ТО.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Елена Пальм