Hyundai делает автомобиль без двигателя для гонок

Дизайн модели вдохновлен концептом Hyundai 45 и ящиком из-под мыла.

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Компания опубликовала тизер автомобиля класса soapbox (буквально — «ящик из-под мыла»), разработанный в европейском дизайн-центре компании.

Автомобиль, который так и называется — Hyundai Soapbox, — имеет угловатые линии кузова, клиновидный силуэт и низкую посадку, напоминая показанный год назад концепткар Hyundai 45.

Термин «soapbox» применяют для обозначения безмоторных транспортных средств, которые под действием гравитации могут перемещаться по трассам, находящимся под уклоном. Первоначально такие «автомобили» делались детьми из старых деревянных ящиков из-под мыла. Сейчас соревнования на «мыльницах» очень популярны среди взрослых в Европе и США. В гонках ценится не только время прохождения трассы, но и оригинальный внешний вид автомобиля, а также умение совершить максимально зрелищную аварию.

При создании Hyundai Soapbox упор делался не только на внешность Hyundai 45, но и на похожесть на традиционный ящик из-под мыла, говорят дизайнеры проекта. В корейской компании обещают раскрыть больше деталей в ближайшее время, а затем объявить старт заказов для европейских клиентов.

Иногда оригинальность облика начинает граничить с искусством — будь то «мыльный ящик» или Forester, раздавленный кленом.

Фото: Hyundai