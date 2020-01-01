Почти два миллиона: кроссоверы Peugeot подорожали

1 909 000 рублей — столько теперь стоит Peugeot 3008 в минимальной комплектации.

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В череде августовских подорожаний еще одна марка — таким образом, уже 23 бренда в течение последнего летнего месяца полностью или частично переписывали прайсы на модельные ряды, и вполне возможно, что нынешнее подорожание Peugeot не будет последним.

Поднялись цены на два французских кроссовера, причем в обоих случаях на 50 000 рублей, то есть от 1,9 до 2,7% от прежних цен пишет Цена.Авто. Цены на 3008-й теперь лежат в диапазоне от 1 909 000 до 2 409 000 рублей, а у более крупного 7-местного 5008-го «вилка» цен составляет от 2 229 000 до 2 629 000 рублей. Напомним, что обе модели оснащаются 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором или 2-литровым дизелем той же мощности. 6-диапазонная АКП во всех версиях передает момент на переднюю ось.

В 2020-м Peugeot уже повышала цены — во время мартовской волны подорожания автомобилей. Тогда прибавил в цене весь модельный ряд. Цены на седан 408 и минивэн Traveller пока не изменились.

У Мазды тоже подорожали кроссоверы, а вместе с ними и седан шестой серии.

Фото: Peugeot