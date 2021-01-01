«Всемирный автомобиль года»: вct претенденты

В список вошли 24 новинки, в прошлом году в конкурсе участвовало на семь автомобилей больше.

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car Of The Year, WCOTY) опубликовали список претендентов на 2021 год, подчеркнув, что он является предварительным и основан на информации, доступной в настоящее время. До 1 декабря 2020 г. он еще может обновиться, а после дальнейшие изменения будут невозможны.

В текущий список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года» вошли следующие модели:

Audi A3 BMW 2-Series Gran Coupe BMW 4-Series Citroen C4/ё-С4 Ford Escape/Kuga Genesis G80 Honda Jazz / Fit Honda-e Hyundai Elantra / Avante Hyundai i10 / Grand i10 Hyundai i20 Kia K5 / Optima Kia Sonet Kia Sorento Mazda MX-30 Mercedes-Benz GLA Nissan Rogue / X-Trail Seat Leon Skoda Octavia Toyota Highlander Toyota Sienna Toyota Venza / Harrier Toyota Yaris / Yaris Cross Volkswagen ID.4

К февралю 2021 года список номинантов сократят до 10 машин, а в марте оставят лишь тройку лидеров. Финал конкурса запланирован на 31 марта 2021 года на Нью-Йоркском международном автосалоне. Пока об его отмене не заявляли, но если это случится, церемонию перенесут на онлайн-площадку.

Победителя выберет экспертное жюри из 90 автомобильных журналистов (29 стран мира), в том числе и из России. От нас в жюри участвует обозреватель «За рулем» Владимир Соловьев.

Кроме основного конкурса объявлены претенденты на звания «Премиальный автомобиль года», «Спорткар года», «Городской автомобиль года» и автомобиль в категории «Лучший дизайн».

Автомобили, которые участвуют в конкурсе, должны продаваться по меньшей мере в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.

В прошлом году победа досталась кроссоверу Kia Telluride.

Фотo: WCOTY