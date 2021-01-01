«Всемирный автомобиль года»: вct претенденты

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car Of The Year, WCOTY) опубликовали список претендентов на 2021 год, подчеркнув, что он является предварительным и основан на информации, доступной в настоящее время. До 1 декабря 2020 г. он еще может обновиться, а после дальнейшие изменения будут невозможны.
В текущий список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года» вошли следующие модели:
- Audi A3
- BMW 2-Series Gran Coupe
- BMW 4-Series
- Citroen C4/ё-С4
- Ford Escape/Kuga
- Genesis G80
- Honda Jazz / Fit
- Honda-e
- Hyundai Elantra / Avante
- Hyundai i10 / Grand i10
- Hyundai i20
- Kia K5 / Optima
- Kia Sonet
- Kia Sorento
- Mazda MX-30
- Mercedes-Benz GLA
- Nissan Rogue / X-Trail
- Seat Leon
- Skoda Octavia
- Toyota Highlander
- Toyota Sienna
- Toyota Venza / Harrier
- Toyota Yaris / Yaris Cross
- Volkswagen ID.4
К февралю 2021 года список номинантов сократят до 10 машин, а в марте оставят лишь тройку лидеров. Финал конкурса запланирован на 31 марта 2021 года на Нью-Йоркском международном автосалоне. Пока об его отмене не заявляли, но если это случится, церемонию перенесут на онлайн-площадку.
Победителя выберет экспертное жюри из 90 автомобильных журналистов (29 стран мира), в том числе и из России. От нас в жюри участвует обозреватель «За рулем» Владимир Соловьев.
Кроме основного конкурса объявлены претенденты на звания «Премиальный автомобиль года», «Спорткар года», «Городской автомобиль года» и автомобиль в категории «Лучший дизайн».
Автомобили, которые участвуют в конкурсе, должны продаваться по меньшей мере в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
- В прошлом году победа досталась кроссоверу Kia Telluride.
Фотo: WCOTY