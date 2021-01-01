«Всемирный автомобиль года»: вct претенденты — журнал За рулем

«Всемирный автомобиль года»: вct претенденты

В список вошли 24 новинки, в прошлом году в конкурсе участвовало на семь автомобилей больше.

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Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car Of The Year, WCOTY) опубликовали список претендентов на 2021 год, подчеркнув, что он является предварительным и основан на информации, доступной в настоящее время. До 1 декабря 2020 г. он еще может обновиться, а после дальнейшие изменения будут невозможны.

В текущий список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года» вошли следующие модели:

  1. Audi A3
  2. BMW 2-Series Gran Coupe
  3. BMW 4-Series
  4. Citroen C4/ё-С4
  5. Ford Escape/Kuga
  6. Genesis G80
  7. Honda Jazz / Fit
  8. Honda-e
  9. Hyundai Elantra / Avante
  10. Hyundai i10 / Grand i10
  11. Hyundai i20
  12. Kia K5 / Optima
  13. Kia Sonet
  14. Kia Sorento
  15. Mazda MX-30
  16. Mercedes-Benz GLA
  17. Nissan Rogue / X-Trail
  18. Seat Leon
  19. Skoda Octavia
  20. Toyota Highlander
  21. Toyota Sienna
  22. Toyota Venza / Harrier
  23. Toyota Yaris / Yaris Cross
  24. Volkswagen ID.4

К февралю 2021 года список номинантов сократят до 10 машин, а в марте оставят лишь тройку лидеров. Финал конкурса запланирован на 31 марта 2021 года на Нью-Йоркском международном автосалоне. Пока об его отмене не заявляли, но если это случится, церемонию перенесут на онлайн-площадку.

Победителя выберет экспертное жюри из 90 автомобильных журналистов (29 стран мира), в том числе и из России. От нас в жюри участвует обозреватель «За рулем» Владимир Соловьев.

Кроме основного конкурса объявлены претенденты на звания «Премиальный автомобиль года», «Спорткар года», «Городской автомобиль года» и автомобиль в категории «Лучший дизайн».

Автомобили, которые участвуют в конкурсе, должны продаваться по меньшей мере в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.

Фотo: WCOTY

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