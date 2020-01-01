Специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» решили узнать, какими интернет-площадками для продажи (или покупки автомобилей) предпочитают пользоваться россияне. В связи с этим с 21 по 27 августа был проведен совместный онлайн-опрос, в котором участвовало более 1300 респондентов.
Выяснилось, что практически каждый третий из числа опрошенных пользуется услугами Auto.ru (33%). Чуть меньше, но с сопоставимым результатом (30%), размещают объявления на Avito.ru. За Drom.ru проголосовали более 14% опрошенных, или каждый седьмой. Еще примерно 4% для продажи или покупки машины выбирают какой-либо другой сайт. При этом тех, кто вообще не продавал автомобиль через сайты, оказалось более 19%, или без малого каждый пятый.
Комментирует Игорь Семенов, автовладелец с 26-летним стажем:
— За свою жизнь мне трижды доводилось продавать автомобили. Последний раз это было семь лет назад. Ни разу не использовал сайты объявлений. Первые две мои машины ушли к знакомым, когда интернет-продажи еще не получили большого развития. Мне повезло: покупателей тогда искать не пришлось: люди машину знали, забирали не «кота в мешке». А вот с последней помучился. Продавал ее через объявление в газете «Из рук в руки» и даже пытался выставить на комиссионную площадку. Осталось ощущение потерянного времени и нервов. Сейчас планирую обновить свой очередной автомобиль. Если не найду достойное предложение у дилеров через «трейд-ин», путь один — через классифайды. И не потому, что боюсь прослыть ретроградом. Просто все потенциальные покупатели сейчас — в сети, и не учитывать это глупо. К кому пойду с объявлением? Вероятно, к тем, у кого больше аудитория — Avito и Auto.
Очень хочется, чтобы для таких, как я, появился некий автоматический подбор более свежего юридически чистого и небитого автомобиля, который ты можешь приобрести вместо своего подержанного. Забил данные, что у тебя есть на обмен для авторынка, сколько денег на доплату и какую марку-модель хочешь — а взамен на экране получил списочек из возможных вариантов, с контактами какого-нибудь брокера. Приехал на площадку на одной машине, уехал на другой — и никакой катавасии со всеми этими продавцами-покупателями, и никакой бумажной волокиты...
- Подобный опрос мы проводили чуть больше года назад. Результаты, сопоставимые с нынешними, но тогда с небольшим перевесом на первом месте оказался сайт Avito.ru, а Drom.ru с тех пор стал на 2% популярнее.
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