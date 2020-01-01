19% никогда не продавали машины по интернету.

Специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» решили узнать, какими интернет-площадками для продажи (или покупки автомобилей) предпочитают пользоваться россияне. В связи с этим с 21 по 27 августа был проведен совместный онлайн-опрос, в котором участвовало более 1300 респондентов.

Выяснилось, что практически каждый третий из числа опрошенных пользуется услугами Auto.ru (33%). Чуть меньше, но с сопоставимым результатом (30%), размещают объявления на Avito.ru. За Drom.ru проголосовали более 14% опрошенных, или каждый седьмой. Еще примерно 4% для продажи или покупки машины выбирают какой-либо другой сайт. При этом тех, кто вообще не продавал автомобиль через сайты, оказалось более 19%, или без малого каждый пятый.

Подобный опрос мы проводили чуть больше года назад. Результаты, сопоставимые с нынешними, но тогда с небольшим перевесом на первом месте оказался сайт Avito.ru, а Drom.ru с тех пор стал на 2% популярнее.

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