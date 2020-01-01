Это интересно: англичане собираются тягаться с Honda, Kawasaki и Yamaha в классе среднекубатурных нейкедов.

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Английская марка Triumph вплотную подошла к возрождению модели Trident, выпускавшейся в 1960-70-е, а затем, после перезапуска бренда, в 1990-е годы. В компании работали над проектом несколько последних лет — и, наконец, представили концепт, выдав часть информации о грядущем пополнении модельного ряда. Trident — это нейкед, которому предстоит соперничать с признанными фаворитами жанра: Honda CB650R, Kawasaki Z650 и Yamaha MT-07.

Технических данных пока немного. Известно лишь, что у Трайдента (в переводе с английского название означает «трезубец») будет трехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения. У концепта круглая фара в ретро-стиле, также решен и корпус приборов. А вот посадка — с явным намеком на спорт: широкий руль и смещенные назад и вверх подножки. Салоны официальных дилеров должны получить новинку уже в начале 2021 года.

Судя по заявленным конкурентам, Trident станет первым среднекубатурным мотоциклом в современной линейке Triumph. В компании позиционируют новинку как одну из наиболее бюджетных моделей. На данный момент самый доступный байк британской марки в России — это классический Street Twin за 870 000 рублей, который оснащен 900-кубовым 2-цилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением, развивающим 65 л.с.

Появилась у нас и специальная версия Triumph Scrambler Bond Edition, но российскую квоту тут же распродали.

Фото: Triumph Motorcycles.

Мотоцикл Triumph Trident: первые фото концепта Это интересно: англичане собираются тягаться с Honda, Kawasaki и Yamaha в классе среднекубатурных нейкедов. Мотоцикл Triumph Trident: первые фото концепта



