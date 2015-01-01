Не занимай место, а то поцарапаю! Новый метод найти парковку

Некоторое время назад жильцы многоэтажного дома по улице Приморской города Братска стали обнаруживать царапины на кузовах своих авто. По их словам, они не попадали в аварии, аккуратно парковали машины в положенном месте и ни с кем не конфликтовали. Царапины появлялись словно из ниоткуда.
Чтобы поймать злоумышленника, пострадавшие скинулись и установили во дворе видеокамеру. Вскоре в ее объектив попала пожилая соседка, которая, проходя мимо, ключами нанесла царапины вдоль кузова одной из иномарок. Автовладельцы обратились в полицию.
Женщину вызвали в управление МВД России «Братское», и там 63-летняя пенсионерка, которая сама владеет внедорожником, призналась, что портила чужие автомобили, «чтобы освободить парковочное пространство для собственного автомобиля».
Делала она это в одно и то же время — рано утром, когда приезжала во двор на своей машине и не находила свободного места. Тогда она ставила свой автомобиль как придется и начинала мстить автовладельцам.
После вмешательства полиции женщина пошла на мировую с соседями-автовладельцами, пообещав им возместить причиненный ущерб и в будущем так не поступать.
Однако избежать наказания ей все равно не удастся, по окончании проверки правоохранительные органы дадут ее действиям оценку в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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