Не занимай место, а то поцарапаю! Новый метод найти парковку

Пока жильцы дома поняли, что вандализмом занимается соседка, ей удалось повредить кузова семи автомобилей.

Некоторое время назад жильцы многоэтажного дома по улице Приморской города Братска стали обнаруживать царапины на кузовах своих авто. По их словам, они не попадали в аварии, аккуратно парковали машины в положенном месте и ни с кем не конфликтовали. Царапины появлялись словно из ниоткуда.

Чтобы поймать злоумышленника, пострадавшие скинулись и установили во дворе видеокамеру. Вскоре в ее объектив попала пожилая соседка, которая, проходя мимо, ключами нанесла царапины вдоль кузова одной из иномарок. Автовладельцы обратились в полицию.

Женщину вызвали в управление МВД России «Братское», и там 63-летняя пенсионерка, которая сама владеет внедорожником, призналась, что портила чужие автомобили, «чтобы освободить парковочное пространство для собственного автомобиля».

Делала она это в одно и то же время — рано утром, когда приезжала во двор на своей машине и не находила свободного места. Тогда она ставила свой автомобиль как придется и начинала мстить автовладельцам.

После вмешательства полиции женщина пошла на мировую с соседями-автовладельцами, пообещав им возместить причиненный ущерб и в будущем так не поступать.

Однако избежать наказания ей все равно не удастся, по окончании проверки правоохранительные органы дадут ее действиям оценку в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Владелец Форда Мустанг однажды нашел свой спорткар с залитыми монтажной пеной выхлопными трубами. Оказалось, тоже постарался сосед.



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