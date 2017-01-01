Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии — журнал За рулем

Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии

Автомобили сфотографировала и выложила в соцсети пользователь Инстаграма irina_kordial.

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Появились изображения серийного Aurus Komendant

Девушка рассказала на своей страничке в Instagram, что на стоянке в одном из кафе Хасаутского природного заповедника увидела «редкие и экзотические виды» — новые Ларгусы с заклеенными капотами и прицепом с камнями. На остановках автомобили зачехляли, чтобы его не рассматривали зеваки. Передок Ларгусов был обклеен камуфляжем под хохлому в черно-белом варианте.

Там же она увидела внедорожник Aurus, он был весь в камерах и целиком затянут в маскировочную пленку. Рядом с Комендантом стоит белый внедорожник MercedesBenz GLS, который, видимо, используют для сравнительных тестов. Также она заметила седан Aurus.

Ирина рассказала изданию Drom.ru, что водители Ларгусов охотно отвечали на вопросы любопытствующих, а шоферы Аурусов держались отстраненно и не разрешали фотографировать машины.

Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии

Автомобили сфотографировала и выложила в соцсети пользователь Инстаграма irina_kordial.

Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии — фото 1163750Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии — фото 1163751Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии — фото 1163752Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии

Фото: Instagram/irina_kordial

Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии

Автомобили сфотографировала и выложила в соцсети пользователь Инстаграма irina_kordial.

Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии — фото 1163751Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии — фото 1163752Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии — фото 1163750Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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