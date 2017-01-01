Автомобили сфотографировала и выложила в соцсети пользователь Инстаграма irina_kordial.

Материалы по теме Появились изображения серийного Aurus Komendant

Девушка рассказала на своей страничке в Instagram, что на стоянке в одном из кафе Хасаутского природного заповедника увидела «редкие и экзотические виды» — новые Ларгусы с заклеенными капотами и прицепом с камнями. На остановках автомобили зачехляли, чтобы его не рассматривали зеваки. Передок Ларгусов был обклеен камуфляжем под хохлому в черно-белом варианте.

Там же она увидела внедорожник Aurus, он был весь в камерах и целиком затянут в маскировочную пленку. Рядом с Комендантом стоит белый внедорожник Mercedes—Benz GLS, который, видимо, используют для сравнительных тестов. Также она заметила седан Aurus.

Ирина рассказала изданию Drom.ru, что водители Ларгусов охотно отвечали на вопросы любопытствующих, а шоферы Аурусов держались отстраненно и не разрешали фотографировать машины.

Презентация обновленного Ларгуса должна состояться уже вот-вот, продажи стартуют в октябре-ноябре 2020 года, что касается Aurus Komendant , его представят осенью 2021 года, серийное производство автомобиля начнется в 2022-м.

Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии Автомобили сфотографировала и выложила в соцсети пользователь Инстаграма irina_kordial. Aurus Komendant и обновленный Largus: фото с тестов в Кабардино-Балкарии

Фото: Instagram/irina_kordial