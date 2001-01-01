Отношения между парнем и отчимом были не очень хорошими, поэтому и месть оказалась вполне справедливой.

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Пользователь сайта Reddit из Англии рассказал вот такую историю. 13 лет назад он был подростком, жил один и с финансами было очень туго. Старенький ноутбук был одной из немногих ценных вещей, которая у него была. Да и тот все время барахлил.

И вот однажды ноутбук совсем отказался работать, попытки его починить ни к чему не привели, поэтому он попросил своего отчима взглянуть на него. Тот немного покопался, сказал, что дело плохо, устройство под списание, и он сам может отнести его на помойку, возможно, оставив себе некоторые детали. Парень вздохнул и согласился. Каково же было его удивление, когда он через 10 минут зашел в комнату и застал отчима за его ноутбуком, который прекрасно работал! Он спросил у отчима: «Так ты его все же починил?» Тот ответил утвердительно и поблагодарил пасынка за столь щедрый «подарок». Парень был страшно зол и высказал обиду матери, на что та ответила, что вмешиваться не будет, ведь отчим нашел, как исправить проблему, в интернете, и при желании сын мог поступить так же.

Парень затаил обиду и однажды нашел способ отомстить отчиму. В компьютерах он разбирался плохо, зато прекрасно знал устройство машины.

У отчима была Audi A3 2001 года выпуска. Через несколько месяцев он снова был в гостях у мамы и отчима, и перед тем как зайти в дом, залез под его машину и отключил датчик уровня масла и вакуумную магистраль турбины.

В тот же день отчим засобирался в магазин, и когда он завел машину, на приборной панели высветилась сигнальная лампа Check Engine. Автомобиль не работал, поэтому он вынул ключи и на его лице появилось озабоченное выражение. Парень вышел спросить, что случилось, и отчим сказал, что, похоже, двигатель накрылся. Он уже довольно много вложил в ремонт этого автомобиля и не хотел больше на него тратиться, и поэтому сдаст его в утиль.

Парень спросил, сколько машина стоит на свалке металлолома, и тот сказал — 120 фунтов (около 12 тыс. рублей). Юноша предложил выкупить ее чуть дороже. Ну а позже он разберет автомобиль и продаст на запчасти. Отчим согласился, написал расписку ​​о покупке и передал ключи.

Парень вышел на улицу, поднял капот, притворился, что ищет что-то в своем телефоне в течение минуты, подлез под машину и снова подключил вакуумный шланг и датчик масла, сел за руль и выехал с парковки. А когда вернулся, показал отчиму большой палец вверх и сказал, что теперь все отлично. У того отвалилась челюсть, но парень сказал: «Ты тоже мог бы найти решение, погуглив в интернете».

Отчим попытался спорить, утверждая, что тот не может вот так запросто отобрать у него автомобиль, на что парень сказал, что очень даже может, ведь его совесть позволила отобрать у него ноутбук. Ну а документы на автомобиль уже подписаны.

Мама рассмеялась и сказала, что вмешиваться не будет, так как это теперь его собственная вина. Машина же ездит по сей день и практически не ломалась.

А этого подростка серьезно проучили за угон родительского автомобиля.

Фото: Depositphotos