KTM и Husqvarna представят недорогие модели в 2021 году

Среднекубатурные мотоциклы получат названия KTM 490 Adventure и Husqvarna Norden 501.

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Компания KTM подтвердила скорый выход на рынок недорогих моделей в классе туристический эндуро под марками KTM и Husqvarna. Среднекубатурные мотоциклы получат названия KTM 490 Adventure и Husqvarna Norden 501, а оснащены будут рядной двойкой объемом 500 см³.

КТМ явно берет курс на облегченные недорогие модели, и для российских покупателей это может оказаться хорошей новостью. Если рассматривать модельный ряд KTM, то там 490 Adventure займет пустующую нишу между младшей моделью 390 Adventure с ценой 596 000 рублей и 690 Enduro R, стоящим миллион рублей.

Российская линейка бренда KTM довольно обширна, но в классе туристических эндуро явно не хватает сравнительно недорогого байка со среднекубатурным мотором.

Технических данных пока минимум. Про двигатель известно лишь то, что он по конструкции будет близким «родственником» старшего 790-кубового мотора. Что касается ходовой части, то тут есть подробности по модели Husqvarna: бренд не собирается создавать кроссовер, Husqvarna Norden 501 будет честным эндуро с длинноходными подвесками и небольшой массой.

Обе модели будут представлены в следующем году, а у официальных дилеров марок окажутся в 2022-м.

Российская индустрия в ближайшем будущем тоже может прирасти сразу двумя марками — Aurus и Калашников.

Фото: KTM.