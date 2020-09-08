А что если перевернуть машину и поехать?

Это очередной эксперимент мужчин из «Гаража-54».

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На этот раз в «Гараже 54» прокатились на перевернутой вверх тормашками машине. Мужчины под предводительством Владислава Барашенкова решились на новый эксперимент — взяли старенькую Volvo, перевернули и поставили на «базу», которой послужила тоже древняя «Славута» (ЗАЗ-1103).

И снова вышло необычно и весело. В город, конечно, не поехали, но мимо гаражей прокатились. Местные обитатели, конечно, удивились и схватились за телефоны. «И ведь едет», — с удовлетворением отмечает ведущий.

Вот такой получился «сникерс» — два в одном.

Другим экспериментом блогеров стала пересадка работающего мотора из одной машины в другую.

Видео: YouTube