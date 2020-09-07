Geely Coolray подорожал второй раз за четыре месяца — журнал За рулем

Geely Coolray подорожал второй раз за четыре месяца

Суммарная прибавка в цене самой доступной версии составила 45 000 рублей.

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Компания Geely подняла цены на компактный кроссовер Coolray. Прибавка составила 15 000 рублей. За несколько дней до этого на такую же сумму были скорректированы цены на Geely Atlas и Emgrand X7, отмечает ресурс «Китайские автомобили». Что касается Coolray, то теперь компактный кроссовер в минимальной комплектации стоит 1 134 990 рублей, а максималка обойдется в 1 514 990 рублей.

Все версии оснащаются 3-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Отметим, что самый недорогой вариант исполнения подорожал уже во второй раз, за четыре месяца прибавив в цене 45 000 рублей. На данный момент у Кулрея четыре комплектации, тогда как с момента старта продаж было всего три.

Фото: Geely

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