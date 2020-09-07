Geely Coolray подорожал второй раз за четыре месяца

Компания Geely подняла цены на компактный кроссовер Coolray. Прибавка составила 15 000 рублей. За несколько дней до этого на такую же сумму были скорректированы цены на Geely Atlas и Emgrand X7, отмечает ресурс «Китайские автомобили». Что касается Coolray, то теперь компактный кроссовер в минимальной комплектации стоит 1 134 990 рублей, а максималка обойдется в 1 514 990 рублей.
Все версии оснащаются 3-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Отметим, что самый недорогой вариант исполнения подорожал уже во второй раз, за четыре месяца прибавив в цене 45 000 рублей. На данный момент у Кулрея четыре комплектации, тогда как с момента старта продаж было всего три.
- В мае добавилась базовая версия за 1 089 999 рублей, но уже в июне она стоила 1 119 999 рублей, а теперь — 1 134 990 рублей.
Фото: Geely