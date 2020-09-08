Мужчина продавал арбузы из багажника Lamborghini

Суровые турецкие полицейские не оценили креатив блогера из Ирана.

Материалы по теме Машина за ноутбук — страшная месть пасынка

В начале сентября в Стамбуле полиция задержала продавца арбузов, который занимался торговлей вместе с товарищем, разложив товар в багажнике суперкара Lamborghini Aventador. Торговая точка расположилась на оживленной улице в районе Бейоглу.

Арбузы из Ламборгини продавались по цене 5 лир (примерно 50,7 руб.) за килограмм, что в Турции является средней ценой по рынку. Желающих собралось довольно много. Торговец не стеснялся нахваливать товар, показывая разрезанный арбуз и прохожим, и автомобилистам, а товарищ тем временем взвешивал арбузы на весах, передавал клиентам и брал с них плату. Как выяснилось позже, продавец арбузов оказался популярным иранским блогером и использовал отснятый контент в соцсетях.

Заинтересовавшаяся им полиция отследила Aventador, зарегистрированный в Анталье, и задержала блогера к вечеру следующего дня, пишет издание Hurriyet Daily News. Полисмены выписали создателю оригинального видео штраф в 1228 турецких лир (это чуть больше 12 400 рублей) за «использование транспортного средства не по назначению, указанному в правах», и отстранили его от управления автомобилем на 15 суток.

А у полицейского из США козел съел документы.

Фото: Youtube, канал Fun TV